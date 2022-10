Probabili formazioni Roma-Betis: Mou cambia ancora l’attacco

Domani sarà una partita fondamentale per il cammino europeo della Roma e Mourinho vuole cambiare ancora in attacco: le probabili formazioni

Vietato sbagliare per la Roma domani sera contro il Real Betis. Il match in programma domani sera alle 21 allo Stadio Olimpico sarà uno snodo fondamentale del cammino europeo dei giallorossi. Il club spagnolo fino ad ora non ha sbagliato nulla, vincendo entrambe le partite giocate contro Helsinki e Ludogorets, mentre la squadra di Mourinho è uscita sconfitta dalla trasferta in Bulgaria e ha vinto contro i finlandesi.

Per domani Mourinho dovrà fare a meno del capitano, Lorenzo Pellegrini, che dopo il match contro l’Inter ha sentito riacutizzarsi l’affaticamento muscolare che lo ha portato a saltare gli impegni con la Nazionale italiane. Inoltre in attacco il tecnico portoghese è pronto a cambiare nuovamente.

Probabili formazioni Roma-Betis, Mourinho sceglie Belotti: dentro anche Zalewski

Con José Mourinho di scontato non c’è mai nulla e in questi due anni ce ne siamo accorti. Anche sabato contro l’Inter il tecnico a sorpresa ha deciso di far partire dalla panchina Tammy Abraham per schierare un tridente leggero con Pellegrini, Zaniolo e Dybala. Domani contro il Real Betis Mourinho potrebbe nuovamente cambiare in attacco.

In particolare, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, a partire titolare potrebbe essere Andrea Belotti, sempre più uomo di Europa League. Infatti nelle due partite europee il gallo è sempre partito titolare, trovando anche il gol contro l’Helsinki. Bisognerà capire poi se Belotti verrà schierato al fianco di Abraham o se l’inglese partirà nuovamente dalla panchina. Inoltre domani non ci sarà Pellegrini, con Dybala che potrebbe partire dalla panchina dopo i crampi accusati a San Siro. Straordinari per Matic e Cristante a centrocampo, con la difesa che dovrebbe rimanere la solita titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. A sinistra invece Zalewski dovrebbe partire titolare al posto di Spinazzola. Anche Zaniolo dovrebbe partire dal primo minuto, con la speranza che possa trovare la prima rete stagionale.