Calciomercato Roma, rinforzo a zero dalla Juventus per Mourinho

Calciomercato Roma, lo prende Mourinho a costo zero dalla Juventus. Ecco lo scenario che potrebbe garantire un rinforzo europeo di non poco conto ai giallorossi.

Questi ultimi hanno ripreso nel migliore dei modi un cammino chiosatosi non felicemente tre settimane fa, in occasione della sfida con l’Atalanta persa di misura e al termine di una prestazione positiva ma poco concreta. Totalmente diverso, invece, l’impatto e l’approccio di Dybala e colleghi in quel di San Siro, sede della nobile vittoria capitolina lo scorso sabato, posta da Mourinho come matrice di un iter da onorare in modo vincente fino al sopraggiungere del mondiale in Qatar.

In attesa di comprendere quelli che saranno i responsi del prato verde, anche in ambito europeo, laddove la Roma dovrà proseguire il cammino iniziato male ma poi raddrizzatosi con l’imposizione sull’Helsinki, giungono delle novità di non trascurabile importanza anche sul fronte calciomercato. Fin qui Tiago Pinto è stato non poco bravo a saper lavorare su entrambi i fronti, epurando la rosa secondo le direttive di Mourinho ma al contempo rimpolpando lo scacchiere con approdi funzionali, altisonanti e sostenibili per le casse dei Friedkin.

Calciomercato Roma, idea Rabiot per il centrocampo: le ultime

La presenza di un tecnico come Mou, unitamente alla serietà delle intenzioni del club, lasciano intendere che anche nel prossimo futuro nomi importanti come quelli giunti quest’estate possano rappresentare l’ordinarietà di una campagna acquisti le cui finalità continueranno ad essere nobili. Particolare rilevanza, su tale fronte, merita quanto raccolto da Calciomercatonews.com, a detta del quale in casa Roma si starebbe valutando un significativo scenario coinvolgente un giocatore della Juventus.

Il riferimento è ad Adrien Rabiot, “reo” di essere uno dei giocatori più pagati della squadra e, dunque, sovente preso di mira quando meno brillante rispetto al solito. Fra le fila juventine si segnalano diversi profili in scadenza, molti dei quali potrebbero essere destinati alla sortita nel prossimo futuro. Tra questi c’è certamente il francese, il cui contratto si esaurirà a giugno 2023. La suddetta fonte sottolinea come l’ex PSG potrebbe essere offerto proprio alla Roma, previe riflessioni e magari ritocchi di uno stipendio attualmente quasi fuori portata per un club da sempre attento alla sostenibilità. Sette, infatti, i milioni percepiti da Adrien all’ombra della Mole. Una cifra difficilmente replicabile anche nella Capitale.