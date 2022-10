Calciomercato Roma, 25 milioni per Conte: svolta Pinto

Calciomercato Roma, 25 milioni per Conte e possibile svolta per Tiago Pinto. Dal Portogallo sicuri del rinnovato interesse

Potrebbe avere via libera Tiago Pinto per quello che è stato dato come un obiettivo del general manager giallorosso per la prossima stagione. Intanto, senza pochi dubbi, almeno secondo quanto riportato da A Bola, in Portogallo, il Tottenham, un altro club che sembrava essere sulle tracce del giocatore, avrebbe avuto un rinnovato interesse nei confronti di un elemento che già la passata stagione era stato nel mirino degli Spurs.

Qualora venisse confermato, allora Pinto avrebbe sicuramente maggiori possibilità di andare a chiudere questa possibile trattativa. Ma andiamo con ordine: secondo l’importante quotidiano portoghese, dei collaboratori di Fabio Paratici erano presenti alla sfida tra Porto e Braga per visionare da vicino le prestazioni di Carmo. Il 23enne è passato al Porto appunto la scorsa estate proprio dall’altro club citato per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Questo, però, non sembra aver fermato la voglia dell’ex dirigente della Juventus di regalarlo ad Antonio Conte, tant’è che sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro.

Calciomercato Roma, via libera per Hincapie

In tutto questo ovviamente c’è il fatto che il Tottenham, così come la Roma, sarebbe interessato a Hincapie. Un altro elemento che i giallorossi avevano messo nel mirino. Il difensore quindi potrebbe tornare d’attualità in maniera importante anche in casa giallorossa, visto che Pinto lo aveva messo nei suoi radar in tempi non sospetti. Una rivale in meno quindi per il gm portoghese, una rivale importante che di problemi economici, è evidente, non ne ha, e che avrebbe potuto creare degli enormi fastidi.

Dalle parti di Trigoria sperano che queste indiscrezioni di mercato corrispondano al vero per poi cercare di affondare il colpo su Hincapie.