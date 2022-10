Roma-Betis, dove vederla in diretta tv o in streaming – VIDEO

La partita della terza giornata della fase a gironi di Europa League è molto importante per la Roma di José Mourinho, che dopo la brutta figura all’esordio in Bulgaria contro il Ludogorets Razgrad pur avendo poi battuto i finlandesi dell’Hjk Helsinki non può di certo abbassare la guardia. Il Betis è l’avversaria di maggiore livello, e in ottica primo posto – l’unico che dà l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dallo scomodo spareggio con le retrocesse dalla Champions League – la vittoria sarebbe fondamentale. Chi non sarà allo stadio ha più opzioni a disposizione per vedere la partita in diretta tv o in streaming.

