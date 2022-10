Roma-Betis, le probabili formazioni: altro giallo in attacco

Sfida fondamentale per la Roma contro il Betis per il cammino in Europa League: in attacco si apre un altro giallo

Servono i tre punti questi sera alla Roma per rimettere nei binari giusti il percorso in Europa League. I giallorossi infatti hanno iniziato male la stagione europea perdendo contro il Ludogorets, per poi riprendersi contro l’Helsinki. La sconfitta in Bulgaria però pesa, perché attualmente il Real Betis, avversario di questa sera, è in testa al girone con sei punti.

Mourinho ieri in conferenza stampa ha chiesto l’aiuto dei tifosi, che anche questa sera saranno oltre 60 mila allo Stadio Olimpico. Una partita importante per la quale servono i migliori giocatori a disposizione, per questo motivo non dovrebbero esserci giocatori lasciati a riposo questa sera, se non Lorenzo Pellegrini, che a causa dell’affaticamento muscolare ieri non si è allenato in gruppo e non prenderà parte al match di stasera.

Roma-Betis, Mourinho non rinuncia a Dybala: Belotti supera Abraham

José Mourinho è stato chiaro in conferenza stampa: “Dybala sta bene e domani gioca”. Il tecnico portoghese nell’argentino ha trovato un vero e proprio gioiello al quale sicuramente non può rinunciare in una partita importante come quella di questa sera, dove ci si gioca una buona fetta di passaggio del turno di Europa League, ma soprattutto il primo posto che permetterebbe di saltare un turno e approdare subito agli ottavi.

In porta ci sarà come sempre Rui Patricio, poi la difesa sarà quella titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. Corsie esterne che dovrebbero vedere Celik agire sulla destra e Zalewski al posto di Spinazzola a sinistra. Straordinari anche per i due centrocampisti Matic e Cristante, mentre in attacco dovrebbero esserci Dybala, Zaniolo e Belotti. Dunque Abraham dopo la panchina contro l’Inter potrebbe nuovamente essere fuori dai titolari questa sera. Vedremo se poi Mourinho deciderà di sorprendere con l’inglese al fianco del ‘Gallo’ o se utilizzerà l’ex Chelsea solo nella ripresa.