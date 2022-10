Roma-Betis, incubo Var: la coppia fa tremare Mourinho

L’assegnazione dell’Uefa al Var per la partita di questa sera fa tremare la Roma e José Mourinho: coppia che ha già fatto disastri

Servirà una partita perfetta alla Roma questa sera per conquistare tre punti fondamentali contro il Betis, squadra al momento in testa al girone di Europa League. Per fare in modo che questo avvenga ci saranno oltre 60 mila tifosi all’Olimpico a sostenere i giallorossi, poi toccherà alla squadra di Mourinho entrare in campo nella maniera giusta. Altro aspetto da non sottovalutare sarà l’arbitraggio.

A dirigere la gara sarà il fischietto sloveno Matej Jug, che Mourinho ha incontrato nel suo esordio sulla panchina giallorossa contro il Trabzonspor. Ma a spaventare è la coppia che sarà in sala Var, che recentemente ha fatto errori importanti proprio in Europa.

Roma-Betis, al Var c’è Van Boekel: l’olandese del disastro di Inter-Barcellona

Il rapporto tra José Mourinho e gli arbitri non è mai stato idilliaco. Quando c’è da protestare il tecnico portoghese sa bene come farlo e a volte si trova costretto a lasciare la panchina vedendosi sventolare davanti un cartellino rosso. In vista del match di questa sera tra Roma e Betis c’è una cosa che preoccupa i tifosi ed è proprio la presenza al Var di due arbitri reduci da un disastro europeo.

Infatti in sala Var ci saranno Pol Van Boekel e Dennis Higler, rispettivamente nel ruolo di Var e AVar. Lo stesso ruolo i due lo hanno ricoperto martedì sera nel match tra Inter e Barcellona ricco di polemiche, soprattutto per quel tocco di mano di Dumfries non visto proprio dal Var. Inoltre ieri la stessa coppia era in cabina Var nel match tra Chelsea e Milan, questa volta senza errori. Speriamo che nella terza partita di fila in cui i due saranno in sala Var per un’italiana tutto possa filare liscio.