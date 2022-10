Roma-Betis, Zaniolo all’attacco: “Ecco come l’abbiamo preparata”. E su Dybala…

Roma-Betis, Zaniolo che giocherà dall’inizio ha parlato a Sky prima della sfida di questa sera contro gli spagnoli. Ecco le sue parole.

Giocherà dall’inizio anche stasera Nicolò Zaniolo, che ha parlato prima della sfida contro il Betis ai microfoni di Sky. L’attaccante giallorosso è andato all’attacco, senza mezzi termini. Vuole vincere. Vuole che questa squadra si prenda i tre punti. Ecco quello che ha detto, partendo ovviamente dall’apporto dei tifosi, che saranno 60mila. Olimpico tutto esaurito.

“Il pubblico ci dà sempre una grossa mano ed è sempre una grande emozione” ha confermato Nicolò. Che poi ha continuato: “I tre punti questa sera sono davvero importantissimi e ce li vogliamo prendere. Io sto vivendo un momento positivo così come tutta la squadra. Oggi ci deve essere per forza un vittoria”.

Roma-Betis, le parole di Zaniolo

A Zaniolo è stato chiesto come la Roma ha preparato questa partita. Lui ha risposto alla grande, attaccando ancora: “Dobbiamo giocare come sappiamo – ha spiegato – siamo una squadra forte e lo dimostreremo pure stare. Dybala poi è un campione, è forte, e per me è un orgoglio giocare con lui oggi”.