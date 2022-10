Serie A, visite mediche e firma: sfida subito la Roma

Serie A, visite mediche in corso in questo momento e poi firma sul contratto. Sfida subito la Roma. Bruciata tutta la concorrenza

Visite mediche in corso. Poi firma sul contratto e primo allenamento da dirigere nel pomeriggio. La Sampdoria dopo l’esonero di Giampaolo ha scelto il nuovo allenatore è così come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi la scelta è ricaduta su Dejan Stankovic, alla prima esperienza su una panchina di Serie A.

Bruciata quindi la concorrenza di Ranieri ma soprattutto quella di De Rossi, dopo che il primo, secondo le indiscrezioni, aveva anche deciso di non voler accettare le presunte avances dei blucerchiati. Insomma, il cerchio è chiuso e Stankovic oggi diventerà ufficialmente il nuovo tecnico.

Serie A, Stankovic alla Sampdoria

Il tecnico – secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio – è arrivato questa mattina nel capoluogo della Liguria e proprio in questi momenti si sta sottoponendo a quelli che sono i controlli di rito ovviamente propedeutici alla firma sul contratto. Non si conoscono ancora i dettagli dell’accordo che ovviamente verranno resi noti nelle prossime ore.

Stankovic sfiderà quasi subito la Roma: la sfida alla squadra di José Mourinho infatti è prevista il prossimo 17 ottobre. La Samp, al momento ultima in classifica, ancora non ha vinto nessuna partita in campionato. Il serbo è stato scelto per dare una scossa importante alla classifica e alla stagione. In questi minuti è arrivato anche l’annuncio ufficiale della Sampdoria, Dejan Stankovic è il nuovo tecnico della squadra ligure.