Stadio della Roma, annuncio ufficiale Gualtieri e via libera Friedkin

Stadio della Roma, annuncio ufficiale di Gualtieri e via libera per i Friedkin: ecco le parole del sindaco della Capitale

Il progetto dello stadio della Roma diventa sempre più importante per la città. La settimana è iniziata con la presentazione del progetto giallorosso e in maniera immediata è iniziato l’iter che serve affinché i Friedkin possano avere il via libera definitivo. La sensazione, facendo tutti gli scongiuri del caso visto quello che è successo negli anni passati, è che questa volta siamo davvero a una svolta.

Subito dopo la consegna del progetto da parte del Ceo Berardi agli uffici del Campidoglio, il sindaco Gualtieri aveva annunciato il passaggio alla conferenza dei servizi. Oggi il primo cittadino della Capitale ha affidato le sue valutazioni in un’intervista a Il Tempo. Confermando, di fatto, tutte quelle che sono le sensazioni positive.

Stadio della Roma, le parole di Gualtieri

“Un grandissimo progetto, per la Roma, per i tifosi per la città e anche per l’Italia voglio dire. La società ci ha presentato un progetto di fattibilità tecnico economico che ora come prevede la legge deve essere oggetto di una conferenza dei servizi”. Oltre la cronistoria di come sono andate le cose, Gualtieri ha detto qualcosa in più che, sicuramente, fa sperare i tifosi e soprattutto i Friedkin che hanno come uno degli obiettivi principali proprio quello della costruzione dello stadio.

“Il progetto – ha confermato – può avere un impatto assai positivo su un quadrante della città. Ha un’ispirazione molto legata al tema della sostenibilità ambientale e prevede anche tanti spazi verdi”. Se non è un via libera poco ci manca. Di certo, con queste dichiarazioni, Gualtieri ha fatto sicuramente capire che ci sono i presupposti affinché tutto possa andare in porto.