Betis-Roma, ultim’ora: salta il match di ritorno

Betis-Roma, ultim’ora: il giocatore salta il match di ritorno previsto per la prossima settimana in Spagna. Le condizioni dopo l’infortunio

La prossima settimana in Spagna la Roma sarà chiamata a quella che sarà una vera e propria impresa. Battere il Betis e cercare di rimettersi in corsa per il passaggio del turno in Europa League. Un cammino complicato non solo dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico, ma anche per quella battuta d’arresto nel debutto in questa manifestazione.

Mourinho non potrà contare sulle prestazioni di Zaniolo, squalificato. E quasi sicuramente nemmeno su Celik che ieri ha abbandonato il campo dopo pochi minuti per via di un infortunio. Si spera di recuperare capitan Pellegrini, che dovrebbe farcela, mentre non arrivano delle notizie positive nemmeno per l’altro Pellegrini, l’allenatore del Betis.

Betis-Roma. Fekir non dovrebbe esserci

Il motivo della questione è Fekir, il fantasista uscito dal campo ieri sera dopo ventidue minuti facendo spazio a Luiz Henrique che poi nel finale con la sua rete ha deciso il match. Secondo le informazioni riportate da El Chiringuito, si tratta di un riacutizzarsi di un problema muscolare che lo aveva tenuto già lontani dai campi di gioco per un poco di tempo e dovrebbero servire almeno due settimane per il recupero. In ogni caso, anche se le cose dovessero andare diversamente, la sensazione è che il tecnico non avrà nessuna intenzione di rischiarlo in vista della sfida di giovedì prossimo.

Insomma, un piccolo problema anche per il Betis. Piccolo e unico, ovviamente, a differenza di quelli che purtroppo attanagliano Mourinho dall’inizio della staione con infortuni che non sembrano avere soluzione di stop.