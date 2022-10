Calciomercato Roma, Abraham lascia la porta aperta: Non si può mai sapere”

Calciomercato Roma, Tammy Abraham dopo la gara con il Betis di ieri ha lasciato la porta aperta: “Non si può mai sapere”

Sicuramente Tammy Abraham, almeno sotto il profilo personale, si aspettava un inizio di stagione decisamente diverso. Ancora non è decisivo l’attaccante inglese così come lo è stato per tutta la durata della scorsa stagione. Un momento un poco così, culminato anche con la panchina di San Siro anche in vista della gara di ieri sera contro il Betis.

In questo periodo le voci di calciomercato attorno all’attaccante inglese si erano decisamente un poco affievolite. S’è parlato tanto di un interesse di club inglesi e anche di un possibile ritorno al Chelsea. I Blues, come tutti sappiamo, hanno un diritto di recompra nei confronti dell’attaccante che potrebbero esercitare alla fine della stagione per 80 milioni di euro. Una cifra decisamente importante, ovviamente, e anche le parole di ieri sera riferite dal centravanti ai microfoni di OJBSPORT TV, lasciano la porta aperta a qualunque soluzione.

Calciomercato Roma, le parole di Abraham

Ad una precisa domanda su un suo possibile ritorno al Chelsea, Abraham ha risposto testualmente: “Il futuro non si può mai sapere”. Insomma, non è arrivata una chiusura definitiva, ma c’è da dire, inoltre, che lui ha parlato da professionista e si sa benissimo che nessuno, soprattutto un calciatore, sa quello che può succedere nei prossimi mesi. Abraham, comunque, e su questo non ci sono dubbi, al momento pensa solo ed esclusivamente alla Roma e cerca di raggiungere gli obiettivi non solo personali ma anche di squadra alla corte dello Special One.

Poi, chissà, davvero non si può mai sapere. E lui la porta comunque l’ha lasciata aperta. Questo è davvero evidente.