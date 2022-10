Calciomercato Roma, osservatore allo stadio e futuro in Premier: Pinto incassa

Calciomercato Roma, “osservato” speciale e futuro in Premier League. Ecco gli ultimi aggiornamenti che interessano non poco anche Tiago Pinto.

Quest’ultimo è reduce da una campagna acquisti attenta quanto importante, finalizzata non solo al far crescere la squadra da un punto di vista qualitativo e numerico ma anche in termini di un branding e di un marketing divenuti aspetti di fondamentale importanza durante questa nuova parentesi dei Friedkin. I nomi di Dybala e Wijnaldum, giusto per fare un esempio diverso da Mourinho, sono plastica manifestazione di tale aspetto, sottintendente appunto la volontà di ampliare lo spessore del club, oltre che della rosa in sé e per sé.

Tornando a Tiago Pinto, c’è da dire che nemmeno l’attenzione e il pragmatismo adoperati nel corso dell’ultimo trimestre estivo hanno permesso di avere ragione di una sfortuna abbattutasi con troppa veemenza, per l’ennesima volta, sulla compagine giallorossa. La situazione di Wijnaldum ne è una chiara testimonianza, così come quella del ginocchio di Celik, fautore dell’ennesimo incubo sulla fascia destra nel corso di questi ultimi anni.

Calciomercato Roma, futuro in Premier per Frattesi: Pinto incassa così

Senza però pensare troppo al passato o, comunque, provando a mettere quest’ultimo a servizio del futuro, riportiamo gli ultimi e significativi aggiornamenti de “La Gazzetta dello Sport”. Essi interessano la situazione del grande ex, Davide Frattesi, corteggiato dal più volte citato gm giallorosso per gran parte dello scorso calciomercato. Attualmente ancora in forza al Sassuolo, Davide avrebbe gradito non poco un rientro nella Capitale, ostacolato da un Carnevali bravo, anche questa volta, nel saper fare del club neroverde una bottega poco propensa ai saldi.

Su tale fronte, la Rosea evidenzia come le qualità del centrocampista, autentico box to box, abbiano catalizzato non poche attenzioni anche in Premier. Dopo le avances di Roma, Inter e Monza, ha suscitato un certo interesse al Manchester United. Non a caso, domenica scorsa, il classe ’99 è stato valutato da vicino da alcuni osservatori dei Red Devils. Accadrà la stessa cosa anche in Sassuolo-Inter, per la quale diversi esperti di club inglesi hanno chiesto l’accredito per monitorarlo da vicino.

Uno scenario che tange Pinto due volte. Non solo alla luce del recente interesse ma anche di quella percentuale di rivendita al 30% che garantirebbe introiti ancora più nobili qualora giungessero dall’Inghilterra dei concreti affondi. Carnevali sa vendere, come detto e più volte dimostrato dai fatti. A maggior ragione se l’acquirente provenga da uno dei campionati più ricchi al mondo.