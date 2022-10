Calciomercato Roma, ansia Pinto: altri 15 milioni in bilico

Calciomercato Roma, Pinto in ansia: dopo nemmeno due mesi il suo apporto è stato messo in discussione. Addio a 15 milioni

Sì, la stagione è appena iniziata. Ma già le voci che arrivano dalla Spagna non sono delle migliori. Nel mirino c’è finito un giocatore che la Roma ha piazzato solamente negli ultimi giorni di calciomercato dopo che il Fulham ci ha provato fino alla fine non riuscendo, poi, a risolvere quelli che erano dei problemi burocratici. Poi s’è presentata l’occasione per Gattuso, che ha preso Kluivert convinto di quello che l’olandese gli avrebbe potuto dare.

Ma al momento l’ex giallorosso non ha reso come previsto e atteso. Anzi, il titolare è un altro ex Serie A, quel Castillejo arrivato dal Milan che però adesso è infortunato e che quindi potrebbe aprire le porte a Kluivert. Nell’anticipo di questa sera Kluivert potrebbe essere titolare, e si gioca tanto, anche perché Gattuso è stato assai chiaro in conferenza stampa.

Calciomercato Roma, Kluivert a rischio

Quello che manca a Kluivert, così come sottolineato dal tecnico italiano, è la continuità che serve per rimanere ad alti livelli. Gioca l’olandese, ma poi scompare dal campo per molto tempo e questo nessuno se lo può permettere. Insomma, una situazione che potrebbe pure spingere il Valencia a non esercitare quel diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Un tesoretto che Pinto sperava di avere alla fine dell’anno per investirlo sui prossimi colpi di mercato della sua squadra. I dubbi della società spagnola sono riportati da fichajes.net.

Sì, come detto prima siamo solo all’inizio e tutto potrebbe cambiare. Ma se il buongiorno si vede dal mattino allora le cose non stanno andando nel verso giusto. Vedremo come la situazione si evolverà, a partire da questa sera quando Kluivert, almeno stando a quelle che sono le indicazioni della vigilia, dovrebbe partire dall’inizio.