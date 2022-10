Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: la firma slitta ancora

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: la firma dell’attaccante slitta ancora. Ecco quando dovrebbe arrivare la fumata bianca

La firma sul rinnovo del contratto slitta ancora. Anche se non dovrebbero essere lunghi i tempi secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Anche perché nessuno ha più voglia che la situazione sfugga di mano. E nessuno ha più voglia di leggere di addii o altre storie del genere. Insomma, Zaniolo, dovrebbe prolungare l’accordo con la società giallorossa. Ecco quando.

Gli incontri ci sono già stati tra la Roma e Vigorelli, che rappresenta il calciatore. E altri ce ne saranno nelle prossime settimane. La volontà è quella di arrivare alla fumata bianca il mese prossimo, quando ci sarà la sosta per il Mondiale e quando non ci saranno quindi partite in programma. Adesso la testa deve essere rivolta solamente al campo per via dei molteplici impegni che la squadra dovrà affrontare da qui allo stop del campionato.

Calciomercato Roma, ecco quando firma Zaniolo

Ci siamo quindi, anche se rispetto a quella che sembrava essere la tabella di marcia definitiva, c’è un evidente slittamento. Prima s’è parlato di settembre, a bocce ferme, con il calciomercato chiuso; poi per il mese di ottobre. Adesso la sensazione netta almeno secondo la ricostruzione del quotidiano rosa è che si aspetterà ancora un poco, così a gennaio, quando le trattative saranno riaperte, non ci saranno nuove speculazioni sul futuro di Zaniolo.

Anche le parole di Pinto, dette ieri prima della sfida contro il Betis, vanno verso questa direzione: “Nicolò è importante per la Roma, abbiamo un grande rapporto e a tempo debito si sapranno le cose ha confermato il gm portoghese”. Anche lui vorrebbe chiudere in fretta, è evidente.