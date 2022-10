L’Europa League si complica, incubo Champions: chi incontrerebbe la Roma oggi

La Roma dice addio al primo posto nel girone di Europa League dopo la sconfitta di ieri. Incubo Champions, ecco le possibili avversarie oggi

Pesa e non poco la sconfitta della Roma di ieri sera. Contro il Betis la Roma ha controllato la gara fino alla fine, ma è proprio nei minuti finali che la concentrazione è calata e Luiz Henrique non ha perdonato la disattenzione di Spinazzola segnando il gol del definitivo 1-2 in favore degli spagnoli.

Al momento la Roma dice addio al primo posto nel girone, con il Betis che a nove punti sembra ormai irraggiungibile. Adesso i giallorossi sono terzi nel girone con tre punti, mentre al secondo posto c’è il Ludogorets con quattro punti. Ultimo l’Helsinki a zero punti. Ricapitoliamo cosa succede in caso di secondo o terzo posto nel girone.

Europa League, Roma seconda o terza: ecco cosa succede

Il Betis comanda il girone di Europa League, tre vittorie su tre che lo proiettano ormai verso gli ottavi di finale. Sì perché conquistando il primo posto nel girone si accede direttamente agli ottavi di finale della competizione. La Roma invece dovrà puntare almeno al secondo posto ormai per riuscire ad approdare alla fase successiva. La differenza però la fa che arrivando al secondo posto ci si qualifica per i sedicesimi di finale di Europa League, dove si potrebbero incontrare le squadre che scenderanno dalla Champions League.

Al momento al terzo posto nella massima competizione ci sono: Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Eintracht Francoforte, Lipsia e Siviglia. Discorso diverso in caso di terzo posto, che porterebbe i giallorossi a tornare in Conference League da testa di serie, affrontando i sedicesimi di finale. Dunque Roma che si giocherà il secondo o terzo posto con il Ludogorets, con i bulgari al momento sopra di un punto. In caso di arrivo delle due squadre a pari punti si calcolerebbe prima la classifica avulsa, ovvero gli scontri diretti.