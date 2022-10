Roma, Cristante poco “social” ma di tendenza: tifosi senza filtri

Roma, Cristante è poco social ma è di tendenza su Twitter. I tifosi giallorossi sono senza filtri. Ecco quello che sta succedendo

Cristante ancora nel mirino. Non solo lui, ovviamente, ma anche le scelte di Mourinho che ieri sera contro il Betis ha perso la seconda partita in Europa League complicando e anche di molto il cammino della squadra giallorossa nella seconda competizione europea. Il centrocampista ha sbagliato praticamente un gol fatto centrando il portiere spagnolo, ma in generale la sua prova è stata al di sotto di quelle che erano, e sono, le aspettative. Mancanza di inventiva a centrocampo, questo manca secondo i tifosi a questa squadra.

Le critiche, quindi, non sono mancate e non mancano. Con Cristante che è in tendenza sui social. Adesso quindi andiamo a vedere quelli che sono stati i commenti dei tifosi della Roma. Lui, che è l’antidivo per eccellenza, visto che i social li usa con il contagocce, sta “spopolando”.

Roma, Cristante nel mirino dei tifosi

“Una società che ha ambizione a centrocampo ne avrebbe preso un altro oltre a Wijnaldum. Andava preso un mediano comunque a prescindere dall’infortunio di Wijnaldum. In una squadra ambiziosa Cristante e Matic sarebbero i due mediani di riserva, non i titolari”. “Cristante è un giocatore così scarso che per me è inspiegabile del perché giochi ogni match. Manco in prima categoria potrebbe giocare” scrive un altro utente. E i commenti sono tutti dello stesso avviso. “Cristante è un giocatore veramente scarso. Voi vivete nel vostro mondo dorato, pensando che gli allenatori facciano miracoli… Cristante sbaglia sempre un controllo di troppo, perdendo un tempo di gioco. Quando la tecnica è cosí scadente parlare di tattica è inutile” spiegano ancora i tifosi giallorossi sui social.

“Centrocampo lento e inutile (la coppia Matic – Cristante è da abolire da ogni rettangolo di gioco)” è il pensiero di un tifoso della Roma su Twitter. Poi c’è chi si è alzato ancora più nervoso di ieri sera: “Stamattina è ancora più snervante. Mi vorrò dimenticare di questa partita al più presto. E non voglio più vedere questo Cristante”. Insomma, nel mirino c’è il centrocampista che Mou ha deciso di mandare in campo sempre dal primo minuto. Senza e senza ma. Ma qualcosa, prima o poi, dovrà pure cambiare.