Roma-Betis, infortunio Celik: emergenza totale per Mourinho

Roma-Betis, arrivano gli aggiornamenti legati alle condizioni di Mehmet Celik, sostituito da Mourinho nei primi minuti di gara.

La partita di Europa League non è stata felicissima per gli uomini dello Special One, rei di aver sciupato diverse occasioni e di aver diverse volte dato troppi spazi ad una squadra importante e qualitativa come quella allenata da Pellegrini. Al netto delle grandi capacità degli spagnoli, i giallorossi non hanno di certo sfigurato, rasentando più volte il vantaggio ma alla fine cadendo su un colpo di testa beffardo e propiziato dalla grande presa di tempo (ed errore di Spinazzola) da parte di Luiz Enirque.

Come raccontatovi nel corso della serata, queste ore non sono state comunque fortunatissime per la compagine capitolina, non solo per il risultato. Al di là delle diverse occasioni sciupate e di una situazione nel girone tutt’altro che edulcorata, resta da segnalare un ennesimo aspetto che condanna Mourinho ad una vera e propria situazione di emergenza.

Roma-Betis, incubo terzino per Mourinho: ecco come sta Celik

Il riferimento è chiaramente all’infortunio di Mehmet Celik, uscito dal campo dopo un contrasto sfortunato con il compagno Gianluca Mancini e che ha interessato il ginocchio dell’ex Lille. Quest’ultimo si era fin qui distinto per un felice impatto sulla squadra, riuscendo ad ovviare anche all’assenza di un Rick Karsdorp, doppione di Mehmet e fermatosi per una problematica non poi così dissimile e che ha costretto l’olandese all’intervento chirurgico.

Proprio nell’anno in cui Mourinho sembrava poter contare su una batteria di esterni importante quanto qualitativa, varie contingenze sembrano aver generato una situazione totalmente opposta. Le prime notizie legate alle condizioni di Celik non sono felicissime, come denunciato dallo stesso Mou nel corso delle dichiarazioni post gara. “Non ho sensazioni positive” ha dichiarato il tecnico, quasi anticipando la primissima diagnosi giunta in serata. Dovrebbe infatti trattarsi di un trauma distorsivo al ginocchio destro.