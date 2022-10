Marelli non ha dubbi, Roma danneggiata dall’arbitro

Roma-Betis, arriva l’annuncio di Marelli su Zaniolo e la mancata espulsione durante la partita di stasera. Ecco cosa ha detto l’esperto.

Non è stata una serata facile per i giallorossi, distintisi, un po’come accaduto contro l’Atalanta, per una bella prestazione, inutile però ai fini di un risultato che ha alla fine favorito gli avversari. Il Betis di Pellegrini è riuscito infatti a imporsi contro i giallorossi, ribaltando un risultato catalizzato dalla marcatura di Dybala e viziato dall’errore nello spezzone finale di gara di Leonardo Spinazzola.

Il terzino è reo di aver perso di vista l’avversario. Errore costato caro e che ha di fatto annoverato Leo nel corpus dei giocatori che hanno brillato meno durante la serata europea contro gli spagnoli. A fargli compagnia Nicolò Zaniolo, espulso dopo la segnalazione del guardalinee che ha segnalato il comportamento scorretto del 22, espulso in modo diretto per un fallo compiuto in modo ingenuo durante il recupero.

Roma-Betis, Marelli segnala il contatto Zaniolo-Pezzella

Nicolò rischia però di divenire protagonista per un’altra vicenda destinata a far discutere non poco e che lo vede coinvolto come parte offesa. A segnalarla è stato l’esperto Luca Marelli che ha così denunciato ai microfoni Dazn una situazione verificatasi in un momento molto importante della gara, durante il secondo tempo.

Queste le sue parole. “Quando Zaniolo sta per entrare in area si tratta di una situazione ‘spa’, una di quelle che prevedono l’ammonizione senza discussioni. Pezzella andava ammonito e questo avrebbe influenzato il suo intervento successivo su Belotti. In quel caso ha rimediato il primo giallo. Fosse sarebbe stato espulso oppure avrebbe dovuto lasciare Belotti andare verso la porta”