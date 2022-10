Roma-Betis, annuncio ufficiale e rifiuto totale: “Non deve più accadere”

Roma-Betis, annuncio ufficiale e monito all’irripetibilità. Ecco cosa è successo.

La gara di ieri sera è stata certamente un importante battuta di arresto per gli uomini di Mourinho, distintisi per una prestazione non malvagia ma comunque macchiata da scarsa concretezza e da un’assenza di lucidità palesati non solo sotto porta ma anche in una serie di occasioni che hanno visto diversi giocatori distinguersi per atteggiamenti non proprio felici.

Basti pensare alla presa di posizione di Enrique su Spinazzola, apparentemente in vantaggio ma poi reo di una scelta tutt’altro che nobile e che ha permesso agli spagnoli di andare in vantaggio a pochissimi minuti dal fischio finale e dopo una parentesi di gioco che aveva visto Belotti e colleghi produrre non poche occasioni. A ciò si aggiunga l’errore di Zaniolo, espulso dopo l’intervento del guardalinee per un atteggiamento non proprio maturo e frutto di grande nervosismo.

Roma-Betis, gli spagnoli “perdono” fuori dal campo: annuncio e monito del sindaco Gualtieri

Al di là dei discorsi di campo, resta da segnalare un altro aspetto tutt’altro che trascurabile. La sfida con il Betis e il conseguente scacco non è stata solamente una battuta di arresto per la Roma, adesso quasi costretta a rincorrere il secondo posto e a rinunciare alla pole position. Lo stop ha anche interessato i valori della civiltà e del rispetto, dopo i tristi accadimenti di Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Un po’come accaduto con i tifosi del Feyenoord anni fa, diverse zone della Capitale sono state totalmente martorizzate dai tifosi giunti dalla penisola iberica.

Ad osservarlo lo stesso sindaco, Roberto Gualtieri, che ha così commentato la situazione creatasi sul proprio account ufficiale Twitter. “Il comportamento dei tifosi del BetisSiviglia è stato inaccettabile. Tesori di Roma come Piazza di Spagna o Piazza del Popolo non devono diventare luoghi di caos e inciviltà. Il lavoro delle forze dell’ordine è encomiabile ma servono misure perché questo non si ripeta mai più“.