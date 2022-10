Roma, Dybala e Mou, rapporto Special: “Con Allegri non andavamo d’accordo”

L’attaccante della Roma Paulo Dybala torna sul suo passato in bianconero e paragona Allegri con Mourinho facendo una rivelazione importante

Delusione inevitabile per come è maturata la sconfitta di ieri sera contro il Betis. Un 1-2 che complica molto il cammino della Roma in Europa League, soprattutto per quanto riguarda la corsa al primo posto nel girone che ormai è da abbandonare. Ancora una volta ieri sera per i giallorossi è andato a segno Paulo Dybala, questa volta dagli undici metri.

Una Roma che sembra essere ormai Dybala dipendente, ma l’attaccante argentino non dimentica il suo passato alla Juventus ed è tornato a parlare del suo rapporto con Massimiliano Allegri, paragonandolo con quello attuale con José Mourinho.

Roma, Dybala fa il paragone tra Allegri e Mourinho: “Con Mou parlo di più”

La Roma esce sconfitta da un match fondamentale per il percorso europeo. Costruisce molto la squadra di Mourinho ma spreca anche molto. Al termine della partita Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ analizzando la partita e le parate del portiere avversario: “Ci dispiace per il risultato, ma ho visto è rivisto l’intervento di Bravo. Ha fatto una grande parata”.

Poi è tornato sul suo ex allenatore Massimiliano Allegri, paragonandolo a Mourinho e affermando: “Mourinho e i compagni mi hanno subito inserito all’interno del gruppo. Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti e le emozioni. Il mister mi dà fiducia. Lui e Allegri in alcune cose sono simili e in altre no. Con Mourinho parlo più spesso, ci confrontiamo tanto. Ma alla Juventus nell’ultimo periodo non mi è mancato il confronto con Allegri. Ognuno ha le sue idee. A volte con Allegri non andavamo d’accordo, ma quello che conta è il campo. Non litigavamo sempre ovviamente, mi ha dato tantissimo”. Dunque una piccola stoccata all’ex tecnico e la rivelazione delle diverse discussioni avvenute.