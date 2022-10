Roma, il “motorino di centrocampo” resta a piedi: Camara vittima di un furto

Roma, disavventura per Camara: il motorino del centrocampo giallorosso resta a piedi all’Eur. Ecco quello che è successo

Una disavventura per Camara, il centrocampista ex Olympiacos che la Roma ha preso negli ultimi giorni di mercato dopo l’infortunio di Wijnaldum. Un furto quello subito dal giocatore, così come raccontato questa mattina da Il Tempo, mentre si trovava lunedì scorso all’Eur. Il calciatore aveva parcheggiato in via del Ciclismo prima di allontanarsi per circa un’oretta, al suo ritorno però la sua auto non c’era più.

I malviventi gli hanno sottratto la Hyundai Ioniq di proprietà del calciatore. Un colpo in piena regola che ha costretto Camara, insieme all’interprete, a sporgere denuncia al commissariato. Brutta notizia insomma per il calciatore della Roma, un episodio che si aggiunge a quello che aveva visto protagonista El Shaarawy qualche anno fa.

Roma, disavventura per Camara

Ovviamente non che le stesse modalità, visto che allora il Faraone era riuscito a sventare il tentativo di auto riuscendo poi a fermare il ladro che lo aveva, dal proprio canto, denunciato per aggressione. Ovviamente il procedimento nei confronti di El Shaarawy era stato archiviato.

Insomma, in generale, non è un buon momento per i calciatori anche per quello che è successo a Di Maria e Vlahovic a Torino: i malviventi, in questo caso, stavano entrando in casa e sono stati fermati in tempo prima di procedere a quella che presumibilmente si sarebbe tentata di un’aggressione in piena regola. Speriamo comunque che questi episodi non succedano davvero più.