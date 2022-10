TV PLAY | Critiche a Rui Patricio e fiducia di Mourinho: “Ecco perché succede”

Roma, annuncio in diretta su Rui Patricio e l’affidabilità del portiere portoghese, giunto nella Capitale più di un anno fa.

L’ex Wolverhampton rappresenta certamente uno dei profili più anziani della compagine di Mourinho, fin qui costruita da Tiago Pinto al fine di creare una felice osmosi tra giovani calciatori e profili esperti che possano coadiuvare i primi nel proprio percorso di crescita ed esplosione all’ombra del Colosseo. Al di là del felice rapporto tra José e Rui, connazionali anche del gm ex Benfica, è giusto osservare come l’arrivo del portiere due estati fa abbia avuto un valore di importanza tutt’altro che trascurabile.

Al netto delle tante difficoltà incontrate dai giallorossi nel corso dell’ultimo lustro, di certo non riconducibili ad un’unica causa, c’è da osservare come una delle note di maggiore dolenza sia stata nel recente passato anche quella dell’assenza di un portiere che garantisse continua affidabilità. Salutato Szczesny, i tifosi capitolini si sono potuti godere per un solo anno la titolarità di Alisson, la cui sortiva verso Liverpool rappresentò poi la catalisi di un’involuzione totale della squadra ad opera di Monchi.

Tv Play | Dubbi su Rui Patricio e annuncio dell’ex Inter: “Ecco cosa penso”

Il portierone brasiliano fu in quel caso sostituito da Robin Olsen, la cui posizione divenne pian piano sempre più complicata in seguito ad una serie di errori che acuirono la già importante pressione legata all’etichetta di essere il sostituto di uno degli estremi difensori più forti al mondo. Il proseguimento della storia è poi pressoché noto a tutti, con la staffetta pian piano vinta da Mirante e con l’oneroso acquisto di Pau Lopez da parte di Petrachi.

Nemmeno il portiere spagnolo era riuscito a garantire grande affidabilità, rivelando nuovamente la problematica dell’estremità difensiva come una delle maggiori tra le fila giallorosse. A pochi mesi dall’inizio del percorso collaborativo con Mourinho, non fu dunque un caso che Tiago abbia deciso di porre la questione come una delle prioritarie, scegliendo un profilo di esperienza come, appunto, Rui Patricio.

Pur essendosi distinto per qualche distrazione lo scorso anno e, durante questa stagione, soprattutto contro l’Udinese e sul gol di Di Marco sabato scorso, il portoghese è risultato sovente concreto quanto sicuro. A parlare della sua posizione è stato un esperto quale Sebastian Frey, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su Tv Play. Queste le parole dell’ex Fiorentina, Inter e Parma.

“Rui Patricio ha sempre fatto bene, anche se in Italia e soprattutto in piazze come Roma c’è sempre una certa facilità nell’avanzare critiche. Oltre che ad essere un buon portiere, penso sia uno degli uomini di fiducia di Mourinho e questo sicuramente aiuta a stare bene“.