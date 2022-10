Roma, recupero Wijnaldum: il VIDEO che manda in delirio i tifosi

Roma, rientro Wijnaldum: l’indizio sui social non lascia spazi a dubbi. Il recupero del centrocampista olandese procede a gonfie vele.

In modo assolutamente immeritata, la Roma di José Mourinho è uscita sconfitta dal confronto con il Betis, pagando nuovamente quelle ingenuità sotto porta che avevano già rappresentato una spada di Damocle nelle altre apparizioni stagionali della compagine giallorossa.

Non è servito il rigore di Paulo Dybala che ha sbloccato le marcature: la Joya ha timbrato nuovamente il cartellino, risultando glaciale dagli undici metri. Tuttavia i capitolini, pur creando le premesse per andare in goal in almeno tre limpide circostanze, si sono fatti beffare nel finale dal Betis, che ha capitalizzato al massimo uno svarione di reparto della retroguardia di Mou. Prova di sofferenza soprattutto per il centrocampo, con Bryan Cristante che ha riscontrato non poche difficoltà a reggere il ritmo degli iberici. In quest’ottica, lo Special One aspetta con ansia il rientro di Wijnaldum, fermo ai box per la rottura della tibia.

Roma, messaggio social Wijnaldum: il video fa il giro del web

In quest’ottica, arrivano interessanti novità proprio sul tema legato al rientro dell’ex centrocampista del Psg, che ha aggiornato i suoi tifosi sullo stato del recupero con un post apparso sul proprio profilo Instagram. Buone notizie sotto questo punto di vista per i tifosi della Roma: “Giornata emozionante con i medici, il gesso è stato rimosso. Wow, ora è molto meglio.” Un annuncio che sicuramente desterà non pochi sorrisi tra le fila giallorosse. Del resto, l’acquisto del centrocampista olandese ha rappresentato il fiore all’occhiello della scorsa campagna acquisti della Roma, assieme a quello di Paulo Dybala. Il rientro di Wijnaldum contribuirebbe a regalare tecnica, esperienza e qualità ad un reparto che in diverse circostanze è andato in difficoltà.