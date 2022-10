Calciomercato Roma, hanno scelto lui: Mourinho avvisato

Calciomercato Roma, contatti avviati per il pupillo di Mourinho. Il Barcellona fa sul serio, gli ultimi aggiornamenti.

Incassata la sconfitta contro il Betis, gli uomini di Mou sono adesso attesi dalla sfida contro il Lecce, certamente meno altisonante rispetto a quella di giovedì ma di importanza tutt’altro che trascurabile, soprattutto alla luce di un percorso in campionato da continuare a onorare nel migliore dei modi dopo la vittoria di Milano. Quest’ultima doveva essere un punto di partenza ma la dose di consapevolezza acquisita contro l’Inter non è comunque bastata ad avere ragione di una squadra tecnica quanto qualitativa come quella di Pellegrini.

Senza pensare troppo all’Europa e ad una posizione nel girone non proprio edulcorata, in queste ore Dybala e colleghi dovranno unicamente concentrarsi su quelle che sono le questioni “italiane”, affrontando con serietà e concretezza il “gemello” cromatico di Baroni, reduce da una bella ascesa dalla cadetteria e qualche tempo fa già bravo a mettere in difficoltà big come l’Inter o il Napoli. Sarà, come al solito, il prato verde a sentenziare in modo definitivo, permettendo di comprendere anche quali contromisure siano state adottate in quel di Trigoria in queste giornate successive allo scacco continentale.

Calciomercato Roma, contatti avviati per Dalot: lo vuole il Barcellona

Frattanto, mentre prosegue il lavoro dello Special One sul prato verde, non meno attenzione ha continuato a caratterizzare l’operato di Tiago Pinto. Il gm portoghese si è fin qui distinto per un operato nobile e importante, al netto della consapevolezza di dover ulteriormente corroborare lo scacchiere e quelle che sono le sue potenzialità. In giorni particolari come questi, ad assumere un certo rilievo è poi la notizia che giunge dalla Spagna e che tange anche il mondo giallorosso, oltre che a quello juventino.

Proprio mentre la Roma apprende del serio infortunio di Celik, complicante ulteriormente la questione terzini destri dopo lo stop di Rick Karsdorp, Sport.es elargisce preziosi aggiornamenti sulla posizione di Diogo Dalot. Il pupillo e pallino di Mourinho, vicino ai capitolini lo scorso gennaio, è finito anche nel mirino del Barcellona, alla ricerca di un giovane e affidabile terzino destro.

Il portoghese è cresciuto non poco in questi anni, dimostrando di essere tra i migliori elementi europei nel suo ruolo. Attualmente il suo contratto scade nel 2023 ma il Manchester United ha ancora un’opzione per un prolungamento annuale. Dopo aver dialogato anche con Juventus e Milan, suo ex club, Diogo avrebbe però manifestato preferenza per l’ambizioso progetto iberico, anche e soprattutto alla luce della centralità che gli verrebbe garantita in un club così prestigioso.