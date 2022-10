Calciomercato Roma, ha stregato Mou: sfida ad Allegri e Sarri

Calciomercato Roma, osservato speciale da vicino. Ecco chi è il talento che ha stregato Mourinho e destinato ad essere oggetto di contesa con Lazio e Juventus.

In questi anni il club giallorosso ha dimostrato di voler e saper lavorare alla costruzione di una squadra basata su una felice osmosi tra gioventù e saggezza, fondamentale per garantire una crescita costante e sicura ai più acerbi, da plasmare sotto l’egida e la conoscenza non solo di mister Mourinho ma anche di giocatori che abbiano da tempo maturato una certa consapevolezza all’interno dello spogliatoio.

Gli esempi potrebbero essere numerosi e basta la semplice osservazione di quelle che sono le pedine schierate dallo Special One per avere contezza di tale aspetto. Il reparto difensivo, ad esempio, è costituito da due giovani come Mancini e Ibanez, guidati dall’esperto Smalling e osservati alle spalle da un non meno saggio Rui Patricio. Stesso discorso da ripetersi per il centrocampo, laddove i già maturi Pellegrini o Cristante possono sia coadiuvare Camara e Bove in questo iter di maturazione sia plasmarsi ulteriormente alla luce di nobili presenze come Matic o Wijnaldum, attesissimo ormai da tempo.

Calciomercato Roma, osservato speciale contro il Betis: Mou lo contende a Sarri ed Allegri

Su tale fronte, merita una particolare importanza la ricostruzione di Calciomercatoweb.it, a detta del quale i giallorossi avrebbero maturato un certo interesse per un giocatore recentemente affrontato. Al netto di una carta di identità che risponde 22 alla voce età, il profilo in questione ha assunto una centralità a dir poco nobile tra le fila del Betis di Pellegrini, affrontato giovedì scorso.

Si tratta di Rodi Sanchez, un quasi inamovibile degli spagnoli e reduce dall’86% di partite disputate. Sulle sue tracce si registra appunto Tiago Pinto, annoverabile però in una lista non esigua di interessati alla sua situazione. Oltre alla Roma, infatti, anche Juventus e Lazio, soprattutto alla luce di un possibile addio di Luis Alberto dalle fila biancocelesti.