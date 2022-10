Calciomercato Roma, addio CR7 a gennaio: anche Pinto alla cassa

Calciomercato Roma, futuro Ronaldo e Pinto alla cassa. Ecco il significativo intreccio con CR7 che coinvolge anche il club dei Friedkin.

Questi ultimi hanno fin qui operato al fine di far crescere il brand Roma da tanti punti di vista, non unicamente sportivo. Basti pensare alle tante attenzioni rivolte in modo olistico agli aspetti del club sin dal loro arrivo, provando ad epurare aspetti organizzativi considerati anacronistici o non all’altezza e, al contempo, distinguendosi per una serie di scelte che permettessero di acuire lo spessore della società in lato senso.

Basti pensare anche alla storica scelta di uscire dalla borsa o, ancora, di far ricercare da Tiago Pinto degli elementi che permettessero di corroborare lo scacchiere di Mourinho ma al contempo rappresentare nobili modalità per perseguire anche l’obiettivo di cui appena detto. La matrice di tale processo è certamente stata quella di puntare su José a partire da maggio 2021, ben proseguita poi con la ricerca e l’ingaggio di chi, come Dybala, Abraham e Wijnaldum, acuisse la visibilità del marchio Roma a livello globale.

Calciomercato Roma, Cristiano Ronaldo fa incassare anche Tiago Pinto: dipende da Schick

Proprio in tale ottica, dunque, non è un caso che le tante voci su Cristiano Ronaldo e un ipotetico approdo del campionissimo nella Capitale con tanto di pomposa presentazione allo Stadio Olimpico e coinvolgimento di Pellegrini e Totti, grazie ad un gas esilarante ancora in circolo dal 25 maggio, era figurato uno scenario difficile ma ben lungi dall’utopismo cui invece si è successivamente ricoperto.

Questo perché l’approdo di CR7 avrebbe degnamente rispettato l’obiettivo di crescita suddetto. Quanto accaduto è poi noto a tutti ma, a quasi quattro mesi di distanza da quel periodo di rumors, giungono aggiornamenti di non poco conto che si intrecciano proprio con il futuro del campionissimo ex Juventus e Real. Come riporta TeamTalk, dopo le tante e singolari difficoltà incontrate da Cristiano, il Manchester United starebbe già pensando a dei profili che possano rimpiazzarlo a partire da gennaio.

Nel novero di nomi, figura anche il grande ex, Patrick Schick, giunto nella Capitale dopo essere stato molto vicino ai bianconeri e aver vissuto un’estate da autentico oggetto di contesa in Serie A. Mai sbloccatosi all’ombra del Colosseo, il turning point della sua carriera è avvenuto al Bayer Leverkusen. Non è un caso che il ceco sia annoverato in questo corpus molto particolare di elementi destinati ad assumersi una responsabilità non indifferente sotto l’egida di Ten Hag. Qualora lo scenario andasse in porto, si ricordi come anche Tiago Pinto potrebbe trarne dei vantaggi.

Questo alla luce della particolare postilla presente nell’accordo tra i giallorossi e i tedeschi per il passaggio dell’ex Samp nella patria farmaceutica, così recitante: “In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto al sopracitato corrispettivo fisso pagato per l’acquisto”.