Calciomercato Roma, agente a Trigoria: indizio social sul futuro

Si lavora al futuro di diversi giocatori in casa Roma e ieri l’agente di un big giallorosso ha fatto visita a Trigoria: indizio dai social

Il lavoro di Tiago Pinto per rinforzare la Roma durante il calciomercato estivo è stato estenuante, come dichiarato da lui stesso nella conferenza proprio a fine mercato. Adesso il general manager giallorosso oltre a cercare occasioni per gennaio sta lavorando soprattutto ai rinnovi dei contratti più importanti.

In particolare continua a tenere banco il rinnovo di Nicolò Zaniolo, in estate al centro del calciomercato romanista. Un altro prolungamento per la Roma sarà però fondamentale, così l’agente proprio ieri ha fatto visita al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. L’indizio è arrivato tramite social.

Calciomercato Roma, futuro Smalling: l’agente fa visita a Trigoria

L’importanza di Chris Smalling per la difesa della Roma è sempre più evidente. Dopo aver disputato un’ottima stagione lo scorso anno, il calciatore inglese anche quest’anno sta dimostrando che è la colonna portante della retroguardia giallorossa, che guida Mancini e Ibanez a fare bene.

Il contratto di Smalling con la Roma ha scadenza 2023, ma all’interno del contratto c’è una clausola per il rinnovo automatico al 2024 al verificarsi di determinate condizioni. Dunque al momento non servono trattative per blindare il difensore per un altro anno, ma ieri a Trigoria ha fatto visita l’agente dell’inglese, James Featherstone. L’indizio è arrivato tramite social con la foto scattata insieme a Mourinho e la storia all’interno del centro sportivo giallorosso. Chissà che quella di ieri non sia stata l’occasione per parlare anche del futuro di Smalling, magari di un rinnovo più a lungo termine, visto che nonostante i 32 anni l’inglese continua a essere ancora un top player nel suo ruolo.