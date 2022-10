Roma Femminile esiliata, ufficiale: la Champions si gioca in un altro stadio

La Roma Femminile raggiunge uno storico traguardo qualificandosi per la fase a gironi di Champions Legue: dovrà giocare fuori dalla capitale

Una crescita costante quella della Roma Femminile, testimoniata dai grandi traguardi che la squadra sta raggiungendo. Dopo aver lottato per lo scudetto fino all’ultimo lo scorso anno, è arrivata la storica qualificazione in Champions League. Le ragazze di Spugna poi hanno scritte una nuova pagina di storia giallorossa superando la fase dei playoff e qualificandosi per la fase a gironi della massima competizione.

La brutta notizia però per la Roma arriva dalle istituzioni. La squadra femminile infatti non potrà disputare la fase a gironi di Champions League al Tre Fontane, ormai casa della squadra giallorossa. Le ragazze di Spugna saranno costrette a giocare fuori Roma.

Roma Femminile, la Champions si gioca a Latina: il Tre Fontane non è a norma

La crescita del calcio femminile in Italia sta diventando importante con le squadre che anche in Europa iniziano ad avere risultati considerevoli. Però per quanto riguarda la Roma Femminile arriva una brutta notizia in vista dell’inizio della fase a gironi di Champions League, alla quale le giallorosse di Spugna si sono qualificate per la prima volta nella storia.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, la Roma Femminile non giocherà la Champions League al Tre Fontane, bensì allo Stadio Francioni di Latina. Infatti lo stadio di casa delle giallorosse non è a norma con i requisiti Uefa, perché mancherebbero le Torri Faro e i riflettori per illuminare il campo. I lavori per migliorare il Tre Fontane potrebbero avvenire l’estate prossima, ma nel frattempo la squadra si trova costretta a giocare lontano dalla capitale notti magiche europee.