Roma-Lecce, Mou recupera un big al fotofinish

Roma-Lecce, buone notizie per José Mourinho: il big ha recuperato, ed è disponibile per la sfida con i pugliesi.

Dopo la parentesi contro il Betis, per la Roma è già tempo di vigilia. Gli uomini di Mourinho, infatti, domenica sera sono attesi dal confronto con il Lecce, in una gara che Dybala e compagni non intendono sbagliare.

In occasione della sfida di Europa League, oltre ad annotare un risultato che nel complesso non rispecchia l’andamento della gara, monopolizzata dalle sfuriate (non concretizzate) dei giallorossi, Mou ha dovuto fare i conti anche con l’infortunio di Celik. Tuttavia, in occasione della sfida con il Lecce, lo Special One potrà recuperare una pedina di assoluto valore. Come riferito da Biafora, infatti, Lorenzo Pellegrini si è regolarmente allenato con il resto del gruppo alla vigilia della sfida con il Lecce ed è da considerare recuperato.

Roma-Lecce, Pellegrini recuperato: le ultime

Pellegrini recuperato, dunque. Una buona notizia per Mou, che potrà dunque centellinare le forze dei suoi trequartisti, dosandoli in maniera sapiente. Il capitano assolve un ruolo di raccordo tra il centrocampo e l’attacco troppo prezioso per non essere enfatizzato. Difficile però che il tecnico lusitano decida di lanciare Pellegrini dall’inizio. Più probabile, dunque, che “Lollo” possa partire dalla panchina, anche perché il centrocampista convive da tempo con un fastidio al flessore della coscia che andrà inevitabilmente gestito. Staremo a vedere dunque quanti minuti Mourinho concederà a Pellegrini, che nello scacchiere tattico giallorosso ha dimostrato in lungo e in largo di essere una pedina per certi versi imprescindibile.