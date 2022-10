Espulsione Zaniolo, la Roma prende posizione: la decisione del club

Ennesima espulsione per Nicolò Zaniolo giovedì sera contro il Betis, la Roma prende posizione: ecco la decisione presa dal club

Una sconfitta che ancora fa male quella incassata giovedì dalla Roma contro il Betis. Una partita che per come è stata giocata dai giallorossi avrebbe sicuramente meritato un altro risultato, ma che ora complica e non poco il cammino in Europa League. Oltre al danno anche la beffa: sì, perché nei minuti finali è arrivata anche l’espulsione di Nicolò Zaniolo che ancora una volta non è riuscito a frenare il nervosismo.

L’espulsione non permetterà a Zaniolo di prendere parte al delicato match contro il Betis in Spagna. Con la maglia della Roma non è la prima volta che il giocatore si lascia andare in questo modo, anzi dopo Mancini è diventato il secondo italiano con più espulsioni dal 2008 a oggi. La Roma ha deciso di prendere posizione sulla questione.

La Roma difende Zaniolo: nessuna multa aggiuntiva dopo l’espulsione

Ancora un inizio di stagione complicato per Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma fino ad ora è l’unico a non aver trovato la via del gol, lasciandosi però andare a del nervosismo di troppo. Il riferimento è alla partita di giovedì contro il Betis in Europa League, dove è arrivato un cartellino rosso pesante.

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ però, l’espulsione non avrà particolari ripercussioni per il giocatore, se non la giornata di squalifica. La Roma infatti avrebbe deciso di non applicare ulteriori sanzioni nei confronti del giocatore, oltre alla multa prevista dalle linee comportamentali che ogni giocatore ha firmato prima dell’inizio della stagione. Dunque la Roma difende a oltranza il proprio gioiello, che però dovrà cambiare atteggiamento per ripagare i giallorossi di tutta la fiducia.