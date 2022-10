Francesco Totti cambia vita e si prepara al doppio addio. Ecco il cambio di carriera per l’ex Capitano e Bandiera della Roma.

Francesco Totti si prepara ad un cambio radicale di vita. L’ex Capitano, simbolo e Bandiera della Roma, sta vivendo un periodo di vita piuttosto tumultuoso. La separazione con Ilary Blasi ha suscitato enorme clamore in tutto il paese, appassionando gli esperti di gossip in giro per l’Italia. Ora l’ex numero 10 della Roma si prepara ad una nuova rivoluzione professionale, doppio addio imminente per l’ex Capitano, simbolo indimenticabile per tutto l’universo Roma.

L’ex Capitano della Roma è pronto a riscrivere il proprio futuro professionale. Francesco Totti, dopo il terremoto scatenato dalla separazione con Ilary Blasi, si prepara al doppio addio. Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento alle scelte professionali dell’ex numero 10 della Roma. L’ex numero 10 continua a calcare i campi di calcio, con la sua squadra di calcio a otto, ma c’è una novità importante dopo la separazione con la showgirl.

La rivoluzione di Totti: nuova vita e doppio addio per l’ex Capitano

Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo l’en numero 10 non giocherà più le sue partite di calcio a otto nell’impianto sportivo della Longarina. Il circolo sportivo, rilevato una ventina d’anni fa, rientra nel contenzioso dopo l’addio a Ilary Blasi. Le partite della sua squadra si disputeranno al circolo Orange e nel campo della Stella Azzurra, ma non finiscono qui le novità. Francesco Totti avrebbe deciso infatti di abbandonare la strada dello scouting, l’agenzia CT10 management potrà presto diventare un capitolo chiuso dopo la fine della sua carriera calcistica. Una delle ultime operazioni dell’agenzia è stata la firma sul rinnovo per il giovane Volpato in casa Roma ma Francesco Totti avrebbe deciso di percorrere una nuova strada professionale, escludendo l’ipotesi di diventare agente in futuro. Nessun ritorno alla Roma in vista per ora, secondo quanto scritto da Guido D’Ubaldo sul Corriere dello Sport l’ex capitano giallorosso ha altri pensieri per il suo immediato futuro.