Calciomercato Roma, colpo di scena Abraham: salta il maxi intreccio

Calciomercato R0ma, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra fanno chiarezza sull’accaduto. Maxi intreccio con Abraham sventato.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Lecce, gara molto importante per i giallorossi, che vogliono provare a tenere il passo delle prime della classe. Banco di prova da non sottovalutare per la compagine di Mourinho, reduce dal KO assolutamente immeritato patito contro il Betis.

Servirà una prestazione coriacea da parte dei capitolini per venire a capo di una gara nella quale i salentini non avranno alcuna intenzione di fungere da vittime sacrificali. Mou si aspetta risposte decisive da un attacco che nelle ultime giornate si è riscoperto incredibilmente Dybala-dipendente: la Joya, infatti, sta trascinando i suoi compagni con guizzi di qualità e giocate d’alta scuola, ma chiaramente la Roma non può fare a meno dei goal dei propri centravanti. Belotti e soprattutto Abraham, sotto questo punto di vista, devono dare quel qualcosa in più che possa consentire ai giallorossi di fare quel definitivo step in avanti.

Calciomercato Roma, Abraham-Aubameyang: frenata per l’effetto domino

Proprio Abraham in questi giorni è stato al centro di diversi spifferi di mercato, legati ad un suo possibile ritorno al Chelsea. Ricordiamo che i Blues a partire dalla prossima estate potranno esercitare l’opzione di riacquisto del bomber inglese, versando nelle casse della Roma circa 80 milioni di euro. Abraham ha dichiarato in più di una circostanza di essere concentrato sul presente, e di non pensare a ciò che potrebbe succedere in estate, ma è chiaro che il tam tam mediatico è ormai partito da tempo.

Sotto questo punto di vista, indiscrezioni dall’Inghilterra riferivano della possibile interesse del Psg per Aubameyang: l’eventuale trasferimento del gabonese all’ombra della Tour Eiffel avrebbe potuto accelerare il ritorno di Abraham al Chelsea, dal momento che i londinesi si sarebbero trovati nella scomodo posizione di acquistare un nuovo centravanti al quale affidare le chiavi dell’attacco. Notizia, questa, seccamente smentita da Ben Jacobs di CBS Sports, che ha svelato come Aubameyang non rientri affatto nei piani del Psg, che non ha palesato alcun tipo di interesse per l’ex attaccante del Dortmund.