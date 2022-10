Calciomercato Roma, rinnovo durante il Mondiale: blindato fino al 2027

La Roma lavora per blindare i propri gioielli e un altro rinnovo arriverà durante la pausa per il Mondiale: contratto fino al 2027

Il calciomercato non si ferma mai al giorno d’oggi. Mentre le squadre si preparano ad affrontare un periodo intenso tra campionato e coppe, senza soste fino a metà novembre, le società lavorano per il futuro, pianificando il calciomercato invernale ma anche quello estivo già. In casa Roma questo sembrerebbe essere il periodo giusto per i rinnovi contrattuali. Quello più discusso al momento continua a essere di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante della Roma è ancora al centro del mercato giallorosso, ma non sarebbe l’unico vicino a prolungare l’accordo con la Roma. Un altro rinnovo importante potrebbe arrivare per un giocatore rivelatosi fondamentale per Mourinho. Contratto fino al 2027 e adeguamento economico.

Calciomercato Roma, si lavora al rinnovo di Zalewski: prolungamento fino al 2027

Con i tanti infortuni in casa Roma, a trovare maggiore spazio sarà Nicola Zalewski. Il terzino polacco è ormai una pedina fondamentale per Mourinho grazie alla sua duttilità. Per questo motivo la Roma vorrebbe blindarlo con un premio anche economico. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, si starebbe lavorando al rinnovo del terzino polacco che attualmente ha un contratto fino al 2025.

Questo verrebbe esteso fino al 2027, il massimo consentito. Inoltre ci sarebbe anche un aumento a livello economico, visto che Zalewski percepisce ancora 500 mila euro a stagione come i più giovani aggregati da poco in rosa. Un rinnovo che la Roma vorrebbe chiudere durante la pausa per il Mondiale, così da chiudere le porte a tutte le eventuali pretendenti durante le prossime sessioni di calciomercato.