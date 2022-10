Calciomercato Roma, Conte insaziabile: Mourinho sotto tiro

Il calciomercato non si ferma mai e il tecnico del Tottenham sembra essere insaziabile: c’è ancora una volta Mourinho sotto tiro

Oggi è la giornata giusta per ripartire per la Roma. I giallorossi infatti devono rialzare subito la testa dopo la pesante sconfitta subita in Europa League contro il Betis. Allo Stadio Olimpico, di fronte alla squadra di Mourinho, questa volta ci sarà la neopromossa Lecce, che ha già fermato il Napoli e messo in difficoltà l’Inter.

Mourinho ancora una volta dovrà fare fronte a diverse assenze, l’ultima quella di Celik che rimarrà ai box a lungo dopo l’infortunio subito giovedì sera. Nel frattempo il calciomercato continua a essere sovrano e Antonio Conte con il suo Tottenham torna a puntare il mirino tra le fila giallorosse.

Calciomercato Roma, gioiello Zalewski: Tottenham e Psg in agguato

La Roma ha in casa un vero e proprio gioiello, scoperto grazie alle intuizioni di José Mourinho. Il tecnico portoghese infatti lo scorso anno ha lanciato Nicola Zalewski, ora diventato una pedina fondamentale nello scacchiere dello ‘Special One’, entrando in pianta stabile anche nel giro della Nazionale.

Ovviamente la sua crescita non poteva che attirare anche l’interesse delle grandi in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il Tottenham di Antonio Conte starebbe continuando a monitorare il terzino polacco, mentre in estate anche il Psg avrebbe chiesto informazioni sul giocatore. Per ora il no di Mourinho sarebbe categorico, ma a scacciare via gli assalti potrebbe essere il rinnovo di contratto, che nonostante un contratto in scadenza nel 2025 potrebbe comunque arrivare, portandolo alla massima estensione.