Qualificazione Europei 2024, ecco il girone dell’Italia – LIVE

Qualificazione Europei 2024, ecco il girone dell’Italia: il sorteggio di Francoforte consegna queste avversarie a Roberto Mancini.

Fuori per la seconda volta consecutiva ai Mondiali, inizia oggi l’avventura dell’Italia per il bis agli Europei. Da campioni in carica gli azzurri proveranno a rivedere la luce dopo l’ultimo periodo buio. Eppure anche stavolta la catastrofe potrebbe essere dietro l’angolo. Perché l’urna di Francoforte nasconde tantissimi rischi.

Klinsmann, Riedle, Zambrotta e Albertini dovranno pescare bene, perché i rischi sono dietro l’angolo. Il rischio è quello di giocare un girone addirittura con Francia, Norvegia, Turchia e Slovacchia. E visto che si qualificano le prime due, sarebbe comunque complicato. Da finalisti di Nations League, l’Italia ha sempre la scappatoia del playoff, ma non sarebbe una passeggiata. E visto come sono andati gli spareggi per il Mondiale, vedi la batosta con la Macedonia, decisamente meglio non arrivare a questo punto.

Qualificazione Europei 2024, il sorteggio in tempo reale

Sta per iniziare a Francoforte il sorteggio dei gironi di qualificazione per gli Europei del 2024. La fase finale si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

In aggiornamento…

Qualificazioni Euro 2024, ecco i raggruppamenti

GIRONE A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

GRUPPO B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra

GRUPPO C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

GRUPPO D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia

GRUPPO E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldavia

GRUPPO F: Belgio, Austria, Svezia, Estonia, Azerbaigian

GRUPPO G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Lituania, Bulgaria

GRUPPO H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino

GRUPPO I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bierolussia, Andorra

GRUPPO J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein