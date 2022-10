Roma-Lecce, intervento del Var ed espulsione immediata

Roma-Lecce, espulsione immediata e intervento del Var. Ecco cosa è successo in questi minuti.

Dopo la sconfitta con il Betis gli uomini di Mourinho sono questa sera chiamati al dover rispondere sul campo, cercando di dare degna prosecuzione al cammino in Serie A fin qui altalenante ma non per questo infelice. La risposta arrivata in quel di Milano otto giorni fa è certamente stata importante e ha permesso di ovviare alle delusioni rimediate con Atalanta e Udinese, garantendo anche vittoria contro una big e una potenziale concorrente per l’approdo in Champions League.

L’impegno non è certamente dei più proibitivi ma merita comunque rispetto e consapevolezza del valore di una rosa che ha già messo in difficoltà diverse big di Italia, come accaduto all’esordio con l’Inter, brava a vincere in extremis in modo fortunoso, e qualche settimana dopi in casa di un Napoli già in forma e fermato sul risultato di 1 a 1.

Roma-Lecce, Hjulmand espulso dopo l’intervento del Var

Ad aprire le danze della gara è stato il gol di Smalling, il terzo per il centrale inglese in questa stagione dopo quello concretizzato contro l’Inter e quello dello scorso 22 agosto con la Cremonese. Uno degli eventi più importanti della gara ha però interessato l’intervento del Var dopo il fallo che ha coinvolto Andrea Belotti e che aveva generato non poca preoccupazione tra le fila dei tifosi.

Al 22′ l’arbitro Prontera ha infatti consultato il Var dopo l’intervento pericoloso di Hjulmand sul Gallo costato il cartellino rosso al giocatore del Lecce.