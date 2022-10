Roma-Lecce, Dybala croce e delizia: gol e sostituzione immediata

Roma-Lecce, Dybala croce e delizia. Quanto accaduto in questi minuti riflette la singolare difficoltà abbattutasi sul mondo giallorosso negli ultimi giorni.

Incassata la sconfitta con il Betis gli uomini di Mourinho erano questa sera attesi dalla delicata sfida contro il Lecce, iniziata felicemente con la marcatura di Smalling, diverse volte vicino alla rete e fin qui protagonista di un inizio stagione che lo ha visto andare a segno già tre volte. La strada in discesa era stata poi ulteriormente spianata dall’intervento del Var che ha permesso ai giallorossi di andare non solo in vantaggio di un gol ma anche di un uomo.

Non è servito questo a frenare però gli uomini di Baroni, caparbi e coraggiosi nel trovare poi il pareggio con Strefezza che ha chiosato la prima frazione di gara sul risultato di 1 a 1. Non a caso, José ha poi deciso di adoperare plurimi cambiamenti all’intervallo con Spinazzola e Abraham subentrati a Vina e Zaniolo.

Roma-Lecce, Dybala si ferma dopo il rigore

Nemmeno il tempo di esultare per il gol di Paulo, però, che la squadra di Mourinho ha dovuto fare i conti con l’ennesimo stop di questa stagione, rasentante il tragicomico per quanto accaduto. Confermato il rigore assegnato per il fallo su Abraham, l’ex Juventus non ha fallito dagli undici metri, fermandosi però durante la corsa per l’esultanza a causa di una problematica che lo ha portato ad abbandonare immediatamente il campo. Al suo posto Matic.