Highlights VIDEO Roma-Lecce 2-1: moviola, Top&Flop

Roma-Lecce 2-1, il video con gli highlights e le azioni salienti della partita di Serie A con i top e flop e gli episodi da moviola.

C’era molta attesa per capire come la Roma di Mourinho avrebbe reagito alla sconfitta patita in Europa League contro il Betis. I giallorossi, del resto, erano intenzionati a dare continuità al successo ottenuto sul campo dell’Inter. Gara, quella del Meazza, in cui Dybala e compagni erano riusciti a venire a capo di una situazione molto difficile. I salentini, però, si sono presentati all’Olimpico con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte, non snaturando diktat tattici consolidati.

In effetti, dopo un avvio abbastanza positivo per la compagine di Mourinho, i ragazzi di Baroni sono riusciti a prendere coraggio, senza farsi abbattere dallo svantaggio maturato grazie al gol di Smalling e dall’intervento del Var costata l’espulsione a Hjulmand per un fallo pericoloso su Andrea Belotti. A segno Strefezza, chiosante una frazione di gara al termine della quale José ha deciso di attuare una piccola rivoluzione, schierando Tammy Abraham e Leonardo Spinazzola.

La punta inglese entra con determinazione e guadagna subito un calcio di rigore sotto la Curva Sud. Glaciale nella realizzazione Paulo Dybala che però si deve fermare immediatamente per infortunio, esultano a metà i tifosi della Roma. La squadra di José Mourinho ritrova la vittoria davanti al pubblico di casa, Roma-Lecce si chiude sul 2-1.

Highlights VIDEO Roma-Lecce, top&flop, moviola

L’episodio più importante è stata l’espulsione di Hjulmand. L’esperto di DAZN Marelli si è espresso così: “Non vedo estremi per l’intevento del VAR. La soluzione migliore sarebbe stata quella di ammonirlo anche dopo averla rivista”. Per quanto riguarda i TOP&FLOP, il migliore in casa Roma è stato senza dubbio Smalling: qui le pagelle complete.