Roma-Lecce, risolto il “giallo” dopo la sostituzione di Nicolò Zaniolo al quarantacinquesimo minuto. Retroscena dietro la decisione di Mourinho

La Roma contro il Lecce ritrova la vittoria davanti il pubblico di casa. La squadra di José Mourinho vince di misura sul Lecce di Marco Baroni, la squadra salentina è stata abile a rimanere in partita nonostante l’inferiorità numerica. Ancora una volta sugli scudi Chris Smalling, sempre più leader della squadra giallorossa. Decisivo anche Paulo Dybala, glaciale dagli undici metri prima di abbandonare il campo per infortunio. Spunta anche un retroscena sul cambio a metà primo tempo di Nicolò Zaniolo, rimasto negli spogliatoi dopo la prima frazione di gioco.

Dopo i primi quarantacinque minuti Nicolò Zaniolo è rimasto in panchina in casa Roma. La squadra di José Mourinho ha ritrovato la vittoria davanti al pubblico di casa, trovando continuità dopo la bella vittoria in rimonta ai danni dell’Inter. Ancora a secco Nicolò Zaniolo, che non è riuscito a trovare la rete nella prima frazione di gioco contro la squadra salentina. Il numero 22 giallorosso dopo il primo tempo è rimasto fuori dagli undici di José Mourinho, al pari di Matias Vina.

Roma-Lecce, bocciatura Zaniolo: “giallo” svelato

In campo al posto del terzino sudamericano è stato scelto Leonardo Spinazzola. In luogo del numero 22 giallorosso è entrato invece Tammy Abraham, bravo a conquistarsi subito un calcio di rigore sotto la curva Sud. Tiro dagli undici metri realizzato con freddezza da Paulo Dybala, fermato subito dopo il goal da un infortunio muscolare. Durante la seconda frazione poi è stato svelato un retroscena sul cambio che ha visto Nicolò Zaniolo restare negli spogliatoi. Secondo quanto raccontato da DAZN, José Mourinho avrebbe deciso di non farlo scendere in campo nella ripresa a scopo precauzionale, complice un colpo subito alla testa. Nessuna bocciatura tecnica dunque, il numero 22 giallorosso è rimasto negli spogliatoi per cause fisiche.