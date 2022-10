Roma, Mourinho 007: ecco gli osservati speciali per il futuro giallorosso. Lo Special One non si ferma mai, sempre al lavoro per migliorare.

José Mourinho non si ferma un attimo. Sempre al lavoro per migliorarsi e per migliorare la Roma. La vittoria della Conference League della scorsa stagione del resto è solo il primo passo. Un trofeo mancava da tempo, ma non è certo il momento giusto per accontentarsi. E nonostante le recenti difficoltà con le sconfitte immeritate con Atalanta e Betis c’è da rialzarsi subito col Lecce e da pensare anche al futuro.

Prima di concentrarsi esclusivamente sulla partita di Serie A contro il Lecce in cui i tre punti sono obbligatori, José Mourinho è andato al campo ‘Agostino Di Bartolomei’ ad assistere alla partita del campionato Primavera tra Roma e Inter. Durante la partita è stato avvistato in una panchina a bordocampo intento a seguire con attenzione la sfida.

Sulla panchina della squadra avversaria c’è Cristian Chivu, ex giallorosso ed ex giocatore dell’Inter dello Special One campione d’Europa e d’Italia.

Roma: Faticanti, Thairovic e Satriano tra gli osservati speciali di Mourinho

José Mourinho ha osservato da vicino soprattutto quei calciatori giallorossi che sono più vicini al grande salto in prima squadra. Quelli che promettono di più, ovvero Giacomo Faticanti, Benjamin Thairovic, Antonio Satriano e anche Claudio Cassano.

Uno sguardo lo avrà dato anche ai migliori prospetti dell’Inter, ovvero Fontanarosa e Curatolo.

Per la cronaca, la partita è sul 3-1 per la Roma con doppietta di Satriano (R) e gol di Cassano (R) e Fontanarosa (I).

ROMA (4-3-3): Baldi; Louakima (dal 70′ D’Alessio), Foubert-Jacquemin, Chesti, Oliveras; Pagano (dal 53′ Pisilli), Faticanti (dal 83′ Vetkal), Tahirovic; Cassano, Satriano (dal 83′ Majchrzak), Cherubini (dal 83′ Koffi). In panchina: Razumejevs, Del Bello, Ivkovic, Vetkal, Pisilli, Padula, Pellegrini, Koffi, D’Alessio, Majchrzak, Ruggiero, Falasca, Ciuferri, Graziani, Costa. Allenatore: Federico Guidi.

INTER (4-3-3): Calligaris; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Perin; Owusu, Andersen (dal 65′ Martini), Bonavita (dal 65′ Grygar), Kamate (dal 46′ Di Maggio); Esposito (dal 46′ Zefi), Curatolo (dal 78′ Biral). In panchina: Basti, Delvecchio, Martini, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Biral, Stante, Di Pentima, Pelamatti, Zefi. Allenatore: Cristian Chivu.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia.

MARCATORI: 29′ Satriano (R), 32′ Cassano (R), 50′ Fontanarosa (I), 60′ Satriano (R)