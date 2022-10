Calciomercato Roma, Mourinho accontentato: firma fino al 2027

Calciomercato Roma, il rinnovo è a un passo: la firma potrebbe arrivare già questa settimana. Ecco le ultime

Rinnovo a un passo. Ormai non ci sono dubbi così come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. Ma la novità è davvero importante: per la firma dovrebbe essere questa la settimana decisiva, quella del nero su bianco nonostante alcune prestazioni non di certo importanti. Prestazioni che lo hanno anche messo nel mirino dei tifosi che sui social lo hanno attaccato.

Ma Bryan Cristante è senza dubbio uno dei fedelissimi di José Mourinho che lo manda in campo sempre per quell’equilibrio che comunque riesce a garantire in mezzo al campo alla Roma. La notizia dell’accordo ormai a un passo è data dal giornalista Marco Conterio, che svela, ovviamente, anche la durata dell’accordo ormai prossimo.

Calciomercato Roma, Cristante firma

Summit in vista e fumata bianca fino al 2027. Ecco quindi l’accordo trovato con Cristante che appare ormai in dirittura d’arrivo. Lui, dal proprio canto, vuole legarsi a vita alla Roma e non ha dubbi su questa decisione per la propria carriera. Cristante non solo di Mou è stato un fedelissimo ma anche di Fonseca negli anni del primo allenatore portoghese sulla panchina giallorossa. Fonseca, inoltre, per molto tempo, lo ha impiegato anche come difensore centrale. Mou invece sempre in mezzo al campo, in quello che è il ruolo naturale dell’ex Atalanta che a Roma ha messo radici.

Insomma, il primo annuncio dovrebbe arrivare nello spazio di pochissimi giorni e di dubbi non ce ne dovrebbero essere. Prolungamento di ulteriori tre stagioni per Cristante con Pinto pronto in questo modo ad accontentare quelle che sono state le richieste dello Special One.