Calciomercato Roma, doppio ‘rifiuto‘: “Prenderei loro due”

Calciomercato Roma, il suggerimento dall’Inghilterra che fa felice i giallorossi: ecco cosa sta succedendo.

Mancano ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, ma le indiscrezioni legate alle eventuali trattative in fieri stanno già rimbalzando senza soluzione di continuità.

Sotto questo punto di vista la Premier League potrebbe tramutarsi in un’importante crocevia per diversi affare. Molti centrocampisti che militano Oltremanica sono sondati con una certa insistenza dai principali top club, a caccia di operazioni intriganti con cui puntellare la mediana. In Italia, soprattutto Juventus, Milan e Roma si sono resi protagonista di operazioni in tal senso, e potrebbero ritornare alla carica a stretto giro di posta. I bianconeri ed i giallorossi, però, hanno esaurito gli slot per gli extra comunitari: ragion per cui, almeno a gennaio, dovranno fare di necessità virtù.

Calciomercato Roma, la rivelazione di Petit

Un profilo che non è uscito dai radar della Roma è quello di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano dell’Aston Villa non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e sta calamitando le attenzioni di molti top club. In Italia, oltre alla Roma, anche Milan e Juventus hanno provato a sondare esplorativamente la situazione, pur non affondando il colpo. Ma è in Premier League che il mediano carioca sta catalizzando le maggiori attenzioni. Oltre al Chelsea e all’Arsenal, infatti, anche il Liverpool starebbe pensando al pupillo di Gerrard, complice l’infortunio accorso ad Arthur. Negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, Douglas Luiz è stato però molto vicino all’Arsenal, con i Gunners che hanno provato in tutti i modi a far breccia nel muro eretto dall’Aston Villa, non riuscendovi.

In merito alle voci che stanno accostando con sempre più insistenza ai Gunners Tielemans e Douglas Luiz si è espresso l’ex centrocampista dell’Arsenal Petit, che a Compare.bet ha espresso il suo punto di vista: “Ho sentito parlare di Tielemans e Douglas Luiz. Tuttavia, darei la caccia a due giocatori del Brighton. Moises Caicedo ed Alexis Mac Allister stanno giocando molto bene ogni settimana. Sono un grande fan di entrambi. Se ne avessi la possibilità, li prenderei per l’Arsenal.”