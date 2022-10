Esonero e incontro con De Rossi: la data del primo incrocio con la Roma

Daniele De Rossi si prepara per la prima esperienza da allenatore in panchina: incontro col presidente e primo incrocio con la Roma

Iniziano ad arrivare le prime sentenze nei vari campionati, con diversi esoneri sulle panchine italiane ed estere. In Serie A e B sono già stati diversi i cambi di allenatore, ma continua a essercene uno in attesa della prima esperienza in panchina, ovvero Daniele De Rossi. Il simbolo romanista ed ex centrocampista giallorosso, al momento fa parte dello staff della Nazionale di Roberto Mancini, ma vorrebbe iniziare la propria avventura da allenatore.

Per lui la prima opportunità potrebbe arrivare proprio dalla Serie B, dove nelle ultime ore è arrivato un esonero ufficiale. A gennaio De Rossi potrebbe già incontrare la Roma.

De Rossi verso la Spal, incontro col presidente: possibile incrocio con la Roma in Coppa Italia

Dopo la sconfitta contro il Frosinone per 2-0 la Spal ha deciso di sollevare dall’incarico Roberto Venturato. L’annuncio è arrivato ieri tramite un comunicato ufficiale del club, che ora è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i nomi per la panchina della Spal ci sarebbe anche quello di Daniele De Rossi, con il quale il presidente e il direttore sportivo del club si sarebbero incontrati nella capitale.

Dunque De Rossi che sembrerebbe vicino a sedersi sulla prima panchina della sua carriera, che potrebbe portarlo a un incrocio immediato con la sua amata Roma. Infatti nei sedicesimi di Coppa Italia la Spal affronterà il Genoa e qualora dovesse superare il turno incontrerebbe proprio la Roma agli ottavi in programma tra l’11 e il 18 gennaio.