Infortunio Dybala: l’esito degli esami

Infortunio Dybala, ecco l’esito degli esami ai quali si è sottoposto oggi l’argentino. Domani è prevista una risonanza magnetica

Mourinho a quanto pare aveva ragione. Oggi l’ecografia ha dato l’esito che nessuno sperava: lesione al quadricipite femorale così come riportato da Sky Sport. Lo stop può variare da quattro a otto settimane. Insomma, arrivederci quasi certo al 2023 con possibilità di andare al Mondiale adesso che diventano davvero minime. Ma questo è un problema che non riguarda la Roma ma il giocatore, che purtroppo ieri ha capito subito che si trattava di qualcosa di molto importante.

Domani verrà fatta una risonanza magnetica al calciatore per capire – anche se questo ulteriore controllo potrebbe slittare a mercoledì – dalla quale si capiranno i veri tempi di recupero. Dybala si sottoporrà a questo ulteriore accertamento nel momento in cui il versamento sarà ridotto. Insomma, non poteva andare peggio.

Infortunio Dybala, la Joya nel 2023

La Joya insomma si dovrebbe rivedere purtroppo in campo nel 2023. Clamoroso l’infortunio di ieri immediatamente dopo aver calciato il rigore che ha deciso la partita con il Lecce. Una sfortuna mai vista prima d’ora che ovviamente ha messo il malumore non solo ai tifosi, ma anche allo staff tecnico che non si sono potuti godere a pieno una vittoria importantissima per la classifica di Serie A contro una squadra che s’è dimostrata ben organizzata e che è stata l’unica a riusicire a fermare il cammino del Napoli fino al momento. Ma purtroppo il problema alla Joya è stato serie. S’è capito subito. Peccato.