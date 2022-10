Roma, Capello non ha dubbi: “Vi spiego qual è il problema di Zaniolo”

L’ex tecnico della Roma ha espresso la sua opinione riguardo il numero 22 che in Serie A non ha ancora trovato il primo gol della stagione

La Roma ha cominciato questa nuova settimana con tre punti in tasca grazie alla vittoria di ieri sera contro il Lecce. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi sono riusciti a strappare i tre punti ai salentini che hanno spaventato i tifosi al 39′. In quel minuto, infatti, i pugliesi sono riusciti a trovare la rete dell’1-1 grazie a Strefezza che si è fatto trovare pronto all’interno dell’area calciando in porta una seconda palla che nessuno ha spazzato via.

Per fortuna la Roma ha potuto contare su Chris Smalling e Paulo Dybala. Il primo ha trovato di nuovo la rete dopo la gara con l’Inter. Anche con il Lecce è arrivato il timbro del difensore centrale che ha già eguagliato il numero di gol segnati nella scorsa stagione. L’argentino, invece, ha messo la sua firma alla partita dagli undici metri, segnando il calcio di rigore che è poi valso la vittoria. Anche in questa partita Nicolò Zaniolo, che è stato fermo per un infortunio alla spalla, non ha trovato la prima rete di questa annata.

Roma, Capello non ha dubbi su Zaniolo: “Corre troppo e si stanca”

Ad analizzare la situazione dell’attaccante numero 22 ci ha pensato anche un grande ex allenatore della Roma, ovvero Fabio Capello. L’ex tecnico della Russia e del Real Madrid ha parlato dagli studi di Sky Sport 24, dove ha spiegato il motivo per cui Nicolò non trova il gol. Secondo l’allenatore che ha portato i giallorossi al terzo scudetto, il classe 1999 corre troppo durante le partite. Così facendo, arriva poco lucido nell’area avversaria e per questo motivo non riesce a segnare.