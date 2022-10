Fiato sospeso intorno alle condizioni di Paulo Dybala, fermato per un guaio muscolare nella sfida tra Roma e Lecce. Anche in Argentina sale l’allerta.

La Roma ha ritrovato la vittoria davanti al pubblico di casa, contro il Lecce di Marco Baroni termina 2-1 per la squadra di José Mourinho. A fine gara il tecnico portoghese non è sembrato per nulla contento della prestazione dei suoi, ancora poco determinati sotto porta e non solo. Lo Special One ha lanciato un vero e proprio allarme legato alla condizione fisica di Paulo Dybala, ancora una volta decisivo per la vittoria della Roma ma c’è la beffa infortunio. Subito dopo aver segnato la rete del 2-1, presentandosi con freddezza e precisione dagli undici metri, la ‘Joya’ non ha potuto festeggiare la rete del nuovo vantaggio.

La Roma salva solo i tre punti dalla sfida contro il Lecce dello stadio Olimpico. La gara contro i salentini ha visto la squadra capitolina tornare alla vittoria dopo una doppia sconfitta consecutiva nell’impianto casalingo. Josè Mourinho a fine gara non ha concesso sconti ai suoi, colpevoli di aver sofferto troppo contro una squadra per 70 minuti in inferiorità numerica. Lo Special One ha anche lanciato l’allarme rosso legato alle condizioni di Paulo Dybala, fermo per un guaio muscolare nel momento esatto del goal su calcio di rigore.

Roma, chiamata dall’Argentina per Dybala: “Lesione grave”

Il portoghese ha lanciato l’allarme ai microfoni DAZN, le parole sulle condizioni della Joya lasciano pochi dubbi: “Dico male per non dire molto molto male. Purtroppo è più molto male che male.” Allarme riverberato dal Sud America, anche la nazionale Argentina tiene il fiato sospeso sul numero 21 della Roma. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Hernan Castillo lo staff medico della Seleccion è già in stato d’allarme. In particolare il medico dell’Argentina, il dottor Daniel Martínez, ha già chiamato i colleghi in casa Roma. La lesione sembra grave stando a quanto riporta il giornalista sul social network, mentre la società giallorossa parla di un fastidio alla coscia che verrà valutato nei prossimi giorni. Sia in casa Roma che in Argentina si tiene il fiato sospeso sulle condizioni della ‘Joya’.