Roma-Lecce, allarme intorno alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è uscito per infortunio subito dopo aver siglato il goal

Paulo Dybala è stato ancora una volta decisivo per la vittoria della Roma. Il numero 21 giallorosso è stato glaciale dagli undici metri nella sfida al Lecce, realizzando il calcio di rigore conquistato da Tammy Abraham. A fine gara Josè Mourinho è intervenuto ai microfoni DAZN, lanciando in diretta l’allarme sulla ‘Joya’. Il tecnico portoghese ha fissato la data per il rientro dell’attaccante ex Juventus e non arrivano buone notizie per i tifosi della Roma.

A fine gara José Mourinho non è soddisfatto della prestazione dei suoi, ancora troppo leggerini in fase di finalizzazione. La squadra giallorossa torna alla vittoria davanti al pubblico di casa, ma Mourinho non fa sconti: “Non mi ricordo di tante partite finite in 11 contro 10 nella mia carriera. Io volevo che la partita finisse velocemente. Stanchezza? Sì, sia fisica sia mentale. Giocare giovedì e domenica è dura.” Ancora sulla prestazione della Roma, che non è per niente piaciuta al tecnico portoghese: “Avevamo un giocatore più, potevamo far girare la palla e trovare spazio. Abbiamo fatto dei lanci per gli attaccanti, ma solo Belotti ha avuto qualche sicurezza nel gioco, gli altri invece hanno avuto più problemi. Non mi è piaciuta questa gestione.”

Roma-Lecce, stop lungo per Dybala: Mourinho fissa la data

Il tecnico giallorosso lancia poi l’allarme su Paulo Dybala, sulle condizioni dell’argentino: “Dico male per non dire molto molto male. Purtroppo è più molto male che male.” Sul rischio di rivederlo in campo nel 2023, dopo la lunga sosta dedicata al Mondiale in Qatar Mourinho sembra aver le idee chiare. Lo Special One fa tremare i tifosi: “Non sono un dottore, ma ne ho parlato con lui e con Paulo e per esperienza so che è difficile che torni prima”. Questo significherebbe perdere il calciatore più in forma nelle prossime sfide tra cui spiccano Napoli e derby d’andata contro la Lazio.