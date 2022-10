Roma-Lecce, la moviola dei giornali: Prontera ne becca solo una

L’arbitro della sezione di Bologna ha diretto ieri Roma-Lecce, finita 2-1 per i lupacchiotti grazie alle reti di Dybala e Smalling

Roma-Lecce si è conclusa con una vittoria della Roma che ha messo tre punti in cassaforte grazie a una buona prestazione di squadra. Vincere era importante dopo la sconfitta in Europa League contro il Betis. I biancoverdi, infatti, sono riusciti a vincere nel finale di partita giovedì scorso, grazie a un colpo di testa fortunato di Luis Henrique. Gli spagnoli saranno il prossimo avversario dei giallorossi, che giovedì viaggeranno in Spagna, per raggiungere lo stadio Benito Villamarin per la sfida.

La gara con il Lecce non è stata così facile come in molti potevano aspettarsi. I pugliesi, infatti, hanno tenuto testa alla Roma anche grazie al gol di Strefezza al 39′, che ha spaventato per un attimo i tifosi presenti allo stadio. Questi, poi, hanno potuto esultare grazie alla rete di Dybala arrivata su calcio di rigore assegnato per il fallo su Abraham ben visto dall’arbitro Alessandro Prontera. Il fischietto della sezione di Bologna ha visto bene il contatto sull’attaccante numero 9 ed ha assegnato subito il calcio dagli undici metri. Una decisione pronta e giusta di una partita che non sempre è stata nelle mani del direttore di gara.

Roma-Lecce, il Var salva Prontera sul contatto Belotti-Hjulmand

La moviola dei giornali di quest’oggi ha promosso a metà Prontera. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l’arbitro è sempre stato in difficoltà in una gara in cui non si è mai imposto come figura autoritaria. Le decisioni sbagliate sono state diverse, soprattutto quella sul rosso a Hjulmand, in cui è dovuto intervenire il Var. Senza dubbi, invece, il fallo di rigore su Abraham. Per la Gazzetta dello Sport, invece, il fallo del centrocampista su Belotti è stato sanzionato troppo severamente. Il gol di Smalling, invece, è regolare, così come giusto assegnare il rigore sul contatto Abraham-Askildsen.