Roma-Napoli, c’è l’annuncio ufficiale: trasferta vietata ai tifosi ospiti

Roma-Napoli, c’è l’annuncio ufficiale da parte del club giallorosso: la trasferta è vietata ai tifosi ospiti residenti in Campania

Roma-Napoli è una partita calda e su questo non ci piove. Ed è anche una partita che potrebbe dare delle indicazioni importanti per la classifica della Serie A visto che la squadra di Mourinho, nonostante i problemi di infortuni – ultimo quello di Dybala – continua a vincere, e visto anche che la truppa di Spalletti è quella più in forma del campionato. Insomma, una sfida importante e anche troppo.

Una sfida che i tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno vedere all’Olimpico. Almeno per il momento. Infatti una nota ufficiale della Roma apparsa sul sito della società giallorossa svela che la trasferta è vietata appunti per i tifosi azzurri che sono residente in Campania

Roma-Napoli, vietata ai tifosi azzurri

“I biglietti per questo settore (quello ospiti, ndr) sono dedicati esclusivamente ai tifosi della squadra ospite. La vendita per i Residenti nella regione Campania è vietata fino a nuove disposizioni eventualmente e successivamente comunicate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Maggiori informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti, verranno comunicate nei prossimi giorni”. Questo è quanto si legge, che ufficializza una decisione che comunque sembrava potesse essere nell’aria da un poco di tempo. Potrebbe essere sicuramente un vantaggio, per la Roma, giocare senza tifosi ospiti e soprattutto un “problema” per il Napoli che fino al momento è stato sempre spinto dagli ultras. Che questa volta però si dovranno accontentare di guardare da casa la partita. A meno che, ovviamente, non ci siano delle ulteriori novità nei prossimi giorni.