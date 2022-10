Tegola improvvisa, lesione ufficiale: salta la Roma

Il comunicato ufficiale fuga ogni dubbio: il difensore salterà la sfida con la Roma. La nota del club che fornisce ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Il tour de force della Roma è entrato nella sua fase cruciale. Dopo essere riuscita a superare l’ostacolo Lecce, con i goal di Smalling e Dybala che hanno contribuito a spianare la strada agli uomini di Mourinho, i giallorossi sono attesi dalla trasferta di Siviglia contro il Betis.

L’incrocio con la compagine di Pellegrini sarà un vero e proprio spartiacque per il cammino in Europa di Pellegrini e compagni, preludio al match di campionato contro la Samp. I giallorossi in campionato inseguono il terzo successo consecutivo in campionato, che permetterebbe ai capitolini di restare in scia alla prima della classe. Sotto questo punto di vista, arrivano importanti aggiornamenti che non possono non essere attenzioni.

Sampdoria-Roma, tegola Murillo: comunicato ufficiale dei blucerchiati

A seguito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Jeison Murillo, è stata riscontrata una lesione al bicipite femorale sinistro. Difficile diagnosticare i tempi di recupero, ma è chiaro che l’ex difensore dell’Inter salterà sicuramente la sfida con la Roma. Ecco il comunicato diramato dal club blucerchiato: “L’U.C. Sampdoria informa che gli accertamenti diagnostici e strumentali effettuati in data odierna al calciatore Jeison Murillo hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il difensore ha già iniziato la fase fisioterapica del caso.”

Ricordiamo che Sampdoria-Roma è in programma lunedì 17 ottobre alle 18.30. Una sfida da prendere con le molle per i giallorossi, anche perché i blucerchiati hanno recentemente cambiato guida tecnica, e sono assolutamente motivati a risollevare una classifica che li vede ancora invischiati nei bassifondi.